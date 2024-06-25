Испания выиграла третий матч на Евро, победив Албанию

Встреча проходила в Дюссельдорфе. Испанцы уже решили задачу по выходу в плей-офф с первого места, поэтому тренер сборной Луис де ла Фуенте ожидаемо выпустил на игру запасных игроков. Уже на 13-й минуте испанцам удалось открыть счет — Дани Ольмо отдал проникающую передачу на Феррана Торреса, который убежал от защитника и бильярдным ударом с рикошетом от штанги отправил мяч в дальний нижний угол.

Ранний гол снял напряжение с испанцев, которые спокойно контролировали ход первого тайма. Единственный момент у албанцев был под конец первого тайма, но Давид Райя сумел справиться с выстрелом Кристьяна Аслани.

Во втором тайме албанцы прибавили и имели несколько хороших моментов для того, чтобы сравнять счет, однако забить подопечным Силвиньо так и не удалось.

Сборная Испании сумела добиться 100-процентного результата, выиграв все три встречи в группе В с общим счетом 5:0. В ⅛ финала «Красная фурия» в Кельне сыграет с одной из команд, занявших на групповом этапе третье место. Встреча пройдет в воскресенье, 30 июня.