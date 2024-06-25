Лука Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Италия

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38-летний полузащитник провел на поле 80 минут, не сумел реализовать пенальти, но смог забить с игры. Также он сделал 47 точных передач из 53, пробежав в общей сложности 8,8 километров.

Модрич забил в возрасте 38 лет и 289 дней и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. Хорват превзошел достижение бывшего нападающего сборной Австрии Ивицы Вастича, который на Евро-2008 реализовал пенальти в ворота сборной Польши (1:1) в возрасте 38 лет и 257 дней.

Сборная Хорватии завершила групповой этап на третьей строчке в группе В, набрав два очка. Команда Златко Далича имеет лишь математические шансы на выход в плей-офф Евро-2024 с третьего места.