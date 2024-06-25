Испания впервые завершила групповой этап без пропущенных голов

Команда Луиса де ла Фуэнте добилась 100-процентного результата, одержав на групповом этапе Евро-2024 три победы с общим счетом 5:0. Это первый случай в истории национальной команды, когда она завершила групповой этап ЧМ или Евро без пропущенных голов.

За групповой этап испанцы допустили 30 ударов по своим воротам, 10 из которых пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов (xG) составил 2,90.