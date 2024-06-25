Испания впервые завершила групповой этап без пропущенных голов
Сборная Испании впервые в своей истории ни разу не пропустила на групповом этапе крупного международного турнира. Об этом сообщает Opta.
Сборная Испании впервые в своей истории ни разу не пропустила на групповом этапе крупного международного турнира. Об этом сообщает Opta.
Команда Луиса де ла Фуэнте добилась 100-процентного результата, одержав на групповом этапе Евро-2024 три победы с общим счетом 5:0. Это первый случай в истории национальной команды, когда она завершила групповой этап ЧМ или Евро без пропущенных голов.
За групповой этап испанцы допустили 30 ударов по своим воротам, 10 из которых пришлись в створ. Показатель ожидаемых голов (xG) составил 2,90.
Единственной командой, которая может также завершить групповой этап Евро-2024 без пропущенных мячей, является сборная Франции. Во вторник, 25 июня французы в Дортмунде сыграют с командой Польши. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.