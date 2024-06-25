Тренер хорватов возмущен решением судьи добавить 8 минут в игре с Италией
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал арбитра матча Евро-2024 с Италией Данни Маккели за решение добавить восемь минут ко второму тайму.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал арбитра матча Евро-2024 с Италией Данни Маккели за решение добавить восемь минут ко второму тайму.
«Мы маленькая страна. Это правда, что никто не уделяет нам особого внимания, поэтому мы должны постоять за себя. Нельзя было добавлять восемь минут в том матче. Восемь минут — это ерунда! Не было столько пауз или фолов, чтобы оправдать такое количество дополнительного времени. Я не хочу слишком вдаваться в подробности и не хочу поднимать суету из-за того, что произошло. Думаю, что Хорватию заслуживает больше уважения.
Я хочу поблагодарить игроков за их преданность и усилия, а также болельщиков, которые показали, что значит по-настоящему поддерживать свою страну. Мы очень гордимся ими. Но всё получилось вот так… Нельзя пропускать такой гол на 98-й минуте. Таков футбол. Жизнь продолжается», — сказал Далич на пресс-конференции.
24 июня сборные Италии и Хорватии сыграли вничью 1:1. Лука Модрич открыл счет в матче в начале второго тайма. Такой результат гарантировал Хорватии выход из группы. Главный арбитр встречи Данни Маккели из Нидерландов добавил восемь минут ко второму тайму. На 98-й минуте Маттиа Дзакканьи. Этот гол вывел сборную Италию на второе место в группе B. Ничейный результат почти не оставил шансов хорватам на выход в ⅛ финала Евро-2024 с третьего места — у команды Далича 2 очка в таблице, разница мячей «-3».
Сборная Италии в ⅛ финала турнира сыграет с командой Швейцарии. Победителем группы B стала Испания, ее соперник в первом матче плей-офф чемпионата Европы определится позднее.