Тренер хорватов возмущен решением судьи добавить 8 минут в игре с Италией

«Мы маленькая страна. Это правда, что никто не уделяет нам особого внимания, поэтому мы должны постоять за себя. Нельзя было добавлять восемь минут в том матче. Восемь минут — это ерунда! Не было столько пауз или фолов, чтобы оправдать такое количество дополнительного времени. Я не хочу слишком вдаваться в подробности и не хочу поднимать суету из-за того, что произошло. Думаю, что Хорватию заслуживает больше уважения.



Я хочу поблагодарить игроков за их преданность и усилия, а также болельщиков, которые показали, что значит по-настоящему поддерживать свою страну. Мы очень гордимся ими. Но всё получилось вот так… Нельзя пропускать такой гол на 98-й минуте. Таков футбол. Жизнь продолжается», — сказал Далич на пресс-конференции.