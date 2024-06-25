Нидерланды — Австрия: стартовые составы на матч Евро-2024
Сборная Нидерландов в Берлине сыграет с командой Австрии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Нидерландов в Берлине сыграет с командой Австрии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Стали известны стартовые составы команд.
Нидерланды: Барт Вербругген, Лютсхарел Гертрюйда, Вирджил ван Дейк (капитан), Натан Аке, Стефан де Врей, Мемфис Депай, Коди Гакпо, Тиджани Рейндерс, Джоуи Веерман, Дониэлл Мален, Йерди Схаутен.
Австрия: Патрик Пенц, Максимилиан Вебер, Штефан Пош, Николас Зайвальд, Марко Арнаутович (капитан), Александер Прасс, Марсель Забитцер, Флориан Гриллич, Филипп Линхарт, Романо Шмид, Патрик Виммер.
Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
Сборная Нидерландов имеет в своем активе четыре очка и делит лидерство в группе D с французами. Австрия с тремя набранными очками занимает третью строчку.