Кварацхелия: Надеюсь, Роналду подарит мне свою футболку

«Он был кумиром моего детства: я всегда мечтал с ним поиграть. Он больше не играет в Европе, поэтому я очень рад, что мне выпала честь сыграть против него. Может быть, наша мечта сбудется и мы победим, а после матча я получу его футболку», — сказал Кварацхелия.