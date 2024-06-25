Кварацхелия: Надеюсь, Роналду подарит мне свою футболку

«Он был кумиром моего детства: я всегда мечтал с ним поиграть. Он больше не играет в Европе, поэтому я очень рад, что мне выпала честь сыграть против него. Может быть, наша мечта сбудется и мы победим, а после матча я получу его футболку», — сказал Кварацхелия.
Сборная Португалии досрочно обеспечила себе победу в группе F, набрав в двух матчах шесть очков. Грузия замыкает турнирную таблицу, имея в активе один балл. Команды сыграют между собой в Гельзенктрхене в среду, 26 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.