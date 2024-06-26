Эриксен признан лучшим игроком матча Дания — Сербия
Полузащитник Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча Дания — Сербия в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Полузащитник Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча Дания — Сербия в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Кристиан Эриксен провел на поле 88 матч. Точность передач полузащитника составила 71%. Кристиан Эриксен второй раз признан лучшим игроком на текущем чемпионате Европы.
Сборная Дании вышла из группы со второго места. Для 32-летнего Эриксена этот матч стал 133-м в составе сборной Дании.