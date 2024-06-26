Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
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тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
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Группа CЗавершен
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тв
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Группа CЗавершен
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Группа FНе начался
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Группа FНе начался
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22:00ГрузияПортугалия
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29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06Англия3D/E/F
1/8 финалаНе начался
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1/8 финалаНе начался
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1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
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5.07W39W37
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Чехия
21
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Грузия
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08:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Забыли про шедевральный матч Турции и Чехии? Эпичнее на Евро-2008 не было ничего

Если, конечно, не считать игру Голландия — Россия.

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Чехия — Турция, Евро-2024, 26 июня 2024: история встреч, матч сборных на чемпионате Европы — 2008, подробности, голы | Источник: Getty Images

Сборные Чехии и Турции сыграют ключевой матч за выход в плей-офф Евро-2024. Ничья гарантирует туркам место в ⅛ финала, чехов же устроит только победа. Нас ожидает эпичная встреча. В истории противостояний Чехии и Турции уже была очная игра за плей-офф в 3-м туре. Она состоялась на Евро-2008. И стала украшением турнира.

Футбол

Евро 2024
Группа F, 26.06.2024, 22:00

Чехия-Турция-

Группа Чехии и Турции на Евро-2008 была почти идентична той, что сложилась на нынешнем турнире. Компанию им тогда также составляла Португалия, а вместо Грузии — Швейцария. Португальцы и чехи были фаворитами и основными претендентами на выход в четвертьфинал. Хотя у Чехии в составе больше не было легендарного Павла Недведа. А Турция привезла на Евро-2008 микс из бронзовых призёров ЧМ-2002 (Рюшту Речбер, Эмре Белёзоглу, Нихат Кахведжи, Эмре Ашык) и новых героев (Арда Туран, Хамит Алтынтоп, Волкан Демирель, Гёкдениз Карадениз). Команда пропустила чемпионат Европы 2004 года и чемпионат мира — 2006 в Германии. Поэтому Турция рассчитывала на реабилитацию перед болельщиками.

Первые два тура турки и чехи провели идентично. И те, и те уступили Португалии (Чехия — 1:3, Турция — 0:2), а Швейцарию обыграли (Чехия — 1:0, Турция — 2:1). Причём туркам швейцарцы подарили победу, пропустив на 90+2-й минуте. Арда Туран нанёс мощный удар издали, и мяч после рикошета влетел в ворота Диего Бенальо. На Евро-2008 Турция в общей сложности вела в счёте всего 17 минут!

В 3-м туре чехи и турки разыгрывали место в четвертьфинале. Любопытная ситуация: команды подошли к матчу с одинаковыми показателями по очкам и по разнице забитых и пропущенных мячей. В случае ничьей в основное время сборные ожидало нововведение от УЕФА: победителя определила бы серия пенальти. Однако тренер сборной Чехии Карел Брюкнер перед матчем отметил, что команда решит все вопросы за 90 минут.

Начало игры показало агрессивный настрой чехов. Уже на 11-й секунде Марек Матейовски пробил по воротам Турции — мяч прошёл чуть выше перекладины. Затем Чехия продолжила давить, создавая момент за моментом. Это принесло результат на 34-й минуте: чехи убежали в быструю контратаку, Зденек Грыгера с правого фланга навесил на Яна Коллера, и двухметровый форвард, не заметив сопротивления со стороны защитников сборной Турции, замкнул подачу головой.

А до перерыва Коллер мог и вовсе оформить дубль, но не попал в створ после навеса Марека Янкуловски.

В перерыве тренер турок Фатих Терим устроил серьёзный разговор в раздевалке. Старт второго тайма в исполнении Турции получился мощным. Сначала Нихат Кахведжи нанёс опасный удар из пределов штрафной, а затем Тунджай Шанлы простил чехов, пробив прямо в Петра Чеха из убойной позиции. После упущенных моментов сработала футбольная карма. На 62-й минуте Либор Сьонко навесил с правого фланга, а Ярослав Плашил опередил соперника и в касание поразил ворота Демиреля. 2:0 в пользу Чехии — вопрос с выходом в четвертьфинал решён?

На 71-й минуте Ян Полак упустил шанс забить третий гол чехов, попав в штангу. И тем самым подарил надежду Турции. Спустя несколько мгновений команда Терима сократила отставание в счёте: Туран нанёс классный удар — у Чеха не было шансов на спасение. Турция почувствовала уверенность, которую добавляли болельщики на трибунах «Стад де Женев». И на 87-й минуте команда сравняла счёт! Нихат подкараулил чудовищную ошибку Чеха, выронившего мяч из рук на выходе, и забил второй гол. На горизонте замаячила первая в истории серия пенальти на групповом этапе.

А поймавшая кураж Турция забила снова. Нихат вышел один на один с Чехом и пробил под перекладину. Хотя, возможно, в момент передачи Кахведжи находился в офсайде. Но VAR в 2008-м ещё не было. 3:2 — и уже Турция выходит в четвертьфинал!

Думаете, веселье закончилось? Нет. На 90+3-й минуте Демирель зачем-то толкнул Коллера в грудь, после чего судья Петер Фрейдфельдт удалил голкипера сборной Турции. Лимит замен был исчерпан, поэтому в ворота встал нападающий Тунджай Шанлы. Но за две минуты Чехия не воспользовалась преимуществом. А Турция во второй раз в истории оказалась в плей-офф Евро.

«Мы уступали 0:2 и действительно играли плохо. Однако в итоге Турция вновь доказала, что матч длится 90 минут. Если нам удалось победить при столь скверной игре, значит, нет того соперника, кого мы не могли бы одолеть при хорошем футболе в нашем исполнении».

Нихат Кахведжи
экс-форвард сборной Турции

Тренер сборной Турции Фатих Терим отмечал, что просил идти команду вперёд в концовке: «Проиграли бы 0:2 или 0:4 — какая разница? Потому мы были обязаны идти вперёд и пытаться что-то сделать. Даже когда мы восстановили равновесие и все думали о серии пенальти, я призывал игроков забить третий гол».

А Карел Брюкнер не сильно расстроился поражению: «Футбол не жесток, он прекрасен. Болезненные поражения и великие победы — его составные части. Без них футбол немыслим. Я этому рад, поскольку именно в этом источник футбольных эмоций».

Турция повторила трюк с камбэком уже в четвертьфинале. Матч с Хорватией дошёл до дополнительного времени: на 119-й минуте Иван Класнич открыл счёт, но на 120+2-й Семих Шентюрк спас турок и перевёл встречу в серию пенальти. Обескураженные хорваты провалились, не забив три 11-метровых. А Турция реализовала все три попытки и вышла в полуфинал — 1:1 (3:1 пен.). Там турки до конца сопротивлялись Германии, пропустив решающий мяч только на 90-й минуте — 2:3. Но бронзу (вместе с Россией) Турция всё равно взяла. Исторический результат для страны.

После турнира Фатих Терим отметил, что причиной успеха стал характер его команды.

«Думаю, что эта команда отражает мой характер. Мы обладаем смесью веры, желания, храбрости, технической готовности и тактической грамотности. Возможно, у нас нет всемирно известных игроков, зато турецкие футболисты всегда отдают себя игре без остатка. Футболка игрока моей команды должна быть мокрой от пота — для меня это очень важный показатель».

Фатих Терим
экс-тренер сборной Турции

Теперь уже Турции-2024 необходимо вдохновиться тем подвигом. От гарантированного выхода в плей-офф команду Винченцо Монтеллы отделяет всего одно очко.

Никита Паглазов

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