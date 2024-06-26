Английские фанаты забросали Гарета Саутгейта пивными стаканами

После матча Саутгейт подошел к болельщикам, чтобы поаплодировать им, после чего в него с трибуны были брошены несколько пластиковых стаканчиков. Некоторые из болельщиков освистали Саутгейта.

«Я понимаю реакцию фанатов. Не собираюсь уходить от этого. Самое главное — мы остаемся командой. Я понимаю настроения против меня. Вокруг команды создается необычная среда. Мы пытались выиграть матч с помощью замен. Мы выпустили атакующих игроков на поле. Мы значительно улучшили игру с мячом. Мы создали хорошие моменты. Нам не хватает немного везения перед воротами. Думаю, игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо», — цитирует тренера BBC.

Команда Саутгейта вышла в плей-офф чемпионата Европы, заняв первое место в группе С с 5 набранными очками. Также из группы вышли датчане и словенцы. Дания с тремя набранными очками заняла второе место, опередив Словению из-за меньшего количество желтых карточек. Команды имели одинаковое количество очков, одинаковую разницу мячей и ничью в личной встрече. Сборная Сербии заняла последнее место в группе.