Титов сравнил сборную Сербии с Россией: Состав хороший, но задачи не выполняются
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов объяснил «СЭ» провал сборной Сербии на Евро-2024.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов объяснил «СЭ» провал сборной Сербии на Евро-2024.
«Сербы — как и мы. Состав хороший, но задачи не выполняются. Здесь вопрос к руководителям сборной, к тренерскому штабу, к президенту федерации», — сказал Титов «СЭ».
Сербия набрала 2 очка и покинула чемпионат Европы, заняв последнее место в группе C.