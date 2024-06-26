Потерявший сознание на Евро Барнабас Варга выписан из больницы

«Барнабас Варга был выписан из больницы Штутгарта сегодня утром и в настоящее время восстанавливается дома в Венгрии», — написала пресс-служба Федерации футбола Венгрии в одной из соцсетей.

Напомним, Варга получил травму во время матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против сборной Шотландии (1:0). На 68-й минуте Варга столкнулся с вратарем шотландцев Ангусом Ганном, получив от него удар локтем в голову. В результате столкновения нападающий потерял сознание, после чего вокруг него развернули ширму, чтобы оказать помощь прямо на газоне.

Варга был госпитализирован в одну из больниц в Штутгарте, где у футболиста были выявлены множественные переломы лицевых костей со смещением. Позднее он успешно перенес операцию.

Варга стал автором первого мяча сборной Венгрии на Евро-2024, который был забит в матче со сборной Швейцарии (1:3). В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Ференцвароша», забив в 43 матчах 30 мячей.