Сёмин сказал, чего стоит ожидать от Кварацхелии в матче Грузии и Португалии на Евро-2024

«Реально Грузии сегодня может помочь вдохновенная игра, хорошие кондиции футболистов и выступление Хвичи. Он должен значительно прибавить в этом матче, хотя встречи с Чехией и Турцией он провел достаточно неплохо. Но тут надо учитывать, что эти игры он проводил не совсем на своей позиции, много играл на команду, помогал обороне. Если сегодня тренер найдёт для него лучшее распоряжение, а сам Хвича прибавит, то у португальцев возникнут проблемы. Сегодня Кварацхелия будет в состоянии забить гол», — приводит слова Сёмина Metaratings.