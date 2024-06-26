Сербские фанаты подрались с полицией после поддержки России

Столкновения с полицией произошли во вторник, 25 июня. По информации источника, драка началась после задержания сербских фанатов, которые демонстрировали флаг России и выкрикивали фразу «Косово — это Сербия».

По другой информации, потасовка завязалась после того, как полиция стала проверять одного из сербских фанатов на наличие пиротехники. Немецкая полиция подтвердила, что шесть сербских болельщиков были арестованы и доставлены в участок.