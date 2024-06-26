Сербские фанаты подрались с полицией после поддержки России
Болельщики сборной Сербии подрались с немецкой полицией в Мюнхене. Об этом сообщает «Чемпионат».
Болельщики сборной Сербии подрались с немецкой полицией в Мюнхене. Об этом сообщает «Чемпионат».
Столкновения с полицией произошли во вторник, 25 июня. По информации источника, драка началась после задержания сербских фанатов, которые демонстрировали флаг России и выкрикивали фразу «Косово — это Сербия».
По другой информации, потасовка завязалась после того, как полиция стала проверять одного из сербских фанатов на наличие пиротехники. Немецкая полиция подтвердила, что шесть сербских болельщиков были арестованы и доставлены в участок.
Сборная Сербии, впервые сыгравшая на Евро после распада Югославии, заняла последнее место в группе С, набрав два очка. Команда Драгана Стойковича уступила англичанам (0:1), а затем сыграла вничью со словенцами (1:1) и датчанами (0:0).