Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
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21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
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22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
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10.07W47W48
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36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
00:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!

В противостоянии «семерок» Хвича превзошел Криштиану.

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Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию! | Источник: Reuters

В заключительных матчах группового этапа определялся последний участник плей-офф от группы F. Или участники: Португалия вышла досрочно, причем с первого места, а Турция, Чехия и Грузия сохраняли шансы рвануть дальше, в том числе и с третьего места.

Португальцы не отказали себе в удовольствии провести масштабную ротацию. Разумеется, Роналду она не коснулась — у легенды в планах было обновление новой партии рекордов, да и в двух предыдущих матчах он не забивал.

Но первое слово в матче сказала не португальская, а грузинская «семерка». Уже на второй минуте! Перехват Микаутадзе в центре поля перерос в стремительную контратаку, которую завершил Кварацхелия. После первый двух матчей Хвичу много критиковали, но здесь он сразу же показал себя настоящим лидером и подарил команде идеальное начало.

И до матча было понятно, что грузинам придется много терпеть и обороняться. Делать это, ведя в счете, конечно, приятнее. Хотя нельзя сказать, что португальцы в стартовом отрезке сильно напрягали Мамардашвили. Игра у них откровенно не ладилась. У Роналду — в том числе. В первом тайме он запомнился двумя моментами. Могучим дальним ударом со штрафного (Мамардашвили справился) и нервной реакцией на решение арбитра. Грузинский защитник придержал его за майку на стандарте, на что Криштиану указал судьям. Момент обернулся желтой карточкой для самого Роналду, что привело его в бешенство. Португальцы вообще охотно разменивались на всякую ерунду. Нету, например, получил желтую за симуляцию. Леау отличился этим в обоих предыдущих матчах и схлопотал дисквалификацию.

Первая половина сложилась полностью по сценарию сборной Грузии. Быстрый гол и грамотная игра в обороне, но главное — команда Саньоля была совершенно спокойна, эмоции не захлестывали игроков. К третьему матчу на своем первом большом турнире грузины окончательно освоились на таком уровне.

Второй тайм португальцы начали мощнее. Грузины отбили первую волну атак и вспомнили о контригре. Хороший момент был у Хвичи, но он толком не попал по мячу. Однако в современном футболе любая вылазка в чужую штрафную даром не проходит: арбитр Шерер вернулся к уже заигранному моменту и назначил пенальти за фол на Лочошвили! И снова антигероем оказался Антониу Силва — именно он обрезался на первый гол, а тут привез пенальти. Микаутадзе с точки пробил точно в угол. 2:0 — до главной победы в истории сборной Грузии оставалось чуть больше получаса.

А что Роналду? Его заменили на 65-й минуте, и кроме недовольства судейскими решениями он не показал ничего. Впервые в карьере Криштиану не забил на групповом этапе крупного турнира.

Поведя в два мяча, грузины продолжили играть очень правильно и рационально. В эти полчаса команда сдавала экзамен по прагматичному футболу — предмету, который ей все это время преподавал Саньоль. За сам выход на Евро команда получила по нему «хорошо», за игру на турнире — «четыре с плюсом». Чтобы заработать «отлично», нужно было не дать забить португальцам. Получилось: оборона справилась, Мамардашвили все потащил. А контратаки Грузии получались даже более акцентированными, чем бесконечный розыгрыш мяча в исполнении португальцев.

Сборная Грузии очень уверенно довела этот матч до исторической победы, вышла из группы с третьего места и оформила главную сенсацию группового этапа Евро-2024. Грандиозное достижение для страны, которое по значимости может встать в один ряд с победой тбилисского «Динамо» в 81-м.

Грузия остается в деле, на очереди — Испания. Команда Саньоля уже прыгнула выше всех голов и гор, а с такой организацией игры ей бояться точно некого.

Олег Кошелев

Грузия
2:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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