Почему Грузия в плей-офф с третьего места? Итоговый рейтинг, сводивший нас с ума
Италия вылетала бы без гола на 98-й.
Италия вылетала бы без гола на 98-й.
Итоговый расклад в таблице третьих мест — после группового этапа. Эта таблица меняться уже не будет.
Победа Грузии провела ее в плей-офф и выбила Венгрию — все очевидно, просто по очкам.
Грузины ниже Нидерландов по дисциплинарным очкам, но это не имеет значения для продвижения по турниру. Граница прохода в плей-офф довольно четкая: между Словенией и Венгрией три мяча дистанции в разнице мячей.
Удивительная подробность: если бы сборная Италии не сравняла счет на восьмой добавленной минуте и осталась бы на третьем месте с тремя очками, через этот рейтинг в плей-офф бы не прошла. Так что вылет действующего чемпиона был крайне близок.
А это итоговая сетка плей-офф. Последние матчи группы серьезно изменили предварительный вариант.
Проход Грузии сменил комбинацию групп, откуда прошли команды с третьих мест. Поэтому Англия все-таки избежала встречи сразу с Нидерландами — получила Словакию. Сама Грузия влетела на Испанию и попала в сложную половину сетки.