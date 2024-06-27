Почему Грузия в плей-офф с третьего места? Итоговый рейтинг, сводивший нас с ума

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

Итоговый расклад в таблице третьих мест — после группового этапа. Эта таблица меняться уже не будет.

Финальный рейтинг третьих мест: четкая граница по очкам и разнице

Победа Грузии провела ее в плей-офф и выбила Венгрию — все очевидно, просто по очкам.

Грузины ниже Нидерландов по дисциплинарным очкам, но это не имеет значения для продвижения по турниру. Граница прохода в плей-офф довольно четкая: между Словенией и Венгрией три мяча дистанции в разнице мячей.

Удивительная подробность: если бы сборная Италии не сравняла счет на восьмой добавленной минуте и осталась бы на третьем месте с тремя очками, через этот рейтинг в плей-офф бы не прошла. Так что вылет действующего чемпиона был крайне близок.

Последний тур изменил сетку плей-офф. Англия избежала Нидерландов

А это итоговая сетка плей-офф. Последние матчи группы серьезно изменили предварительный вариант.