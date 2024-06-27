Роналду впервые не забил на групповой стадии крупного турнира

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39-летний нападающий не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2024. Ранее Роналду смог отличиться на каждом из своих предыдущих 10 групповых этапов на чемпионатах мира и Евро, начиная с Евро-2004.

Вчера, 27 июня, сборная Португалии уступила Грузии со счетом 0:2 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Грузины открыли счет уже на второй минуте, когда Жорж Микаутадзе после ошибки Антониу Силвы организовал быструю контратаку, которую завершил Хвича Кварацхелия. На 57-й минуте Микаутадзе с пенальти удвоил преимущество грузинской сборной и установил окончательный счет в матче.

Сборная Португалии, несмотря на поражение от Грузии, с шестью очками сохранила за собой первое место в группе F. Турция также набрала шесть очков, но стала второй из-за проигрыша Португалии (0:3) в очной встрече. Грузия набрала четыре балла, которых хватило для выхода в плей-офф с третьего места.