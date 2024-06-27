Аленичев назвал групповой этап чемпионата Европы по футболу достаточно скучным

«Честно признаюсь, достаточно скучный групповой этап был, поскольку та же Англия не показала свой максимум, забив в трех играх всего лишь два гола. Та же Франция, которая является одним из фаворитов, в трех играх забила два гола всего лишь и то один — автогол», — сказал Аленичев.

Он выделил неплохую игру команды Германии и стабильно проведенный отборочный турнир сборной Испании. Аленичев признался, что болеет за португальскую сборную, так как считает ее одной из лучших и сам четыре года играл в чемпионате этой страны. «Конечно, я буду за [команду Португалии] переживать», — добавил собеседник агентства.

Аленичев надеется, что в плей-офф команда Англии, обладающая сильным составом игроков, покажет свой максимум. «Конечно же, Германию не надо сбрасывать со счетов, потому что там все-таки [очень сильный состав] и это команда, которая принимает чемпионат, за которую болеют миллионы на всех стадионах. Я думаю, что Франция, Германия, Португалия, Испания и Англия — самые главные фавориты на данный момент», — считает Аленичев.