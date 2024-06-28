Бывший тренер сборной Украины объяснил вылет команды с Евро-2024

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По словам бывшего тренера украинцев, игроки сборной слишком устали, выступая за свои клубы. «Лунин отдал все силы в сезоне за “Реал”, Зинченко упорно боролся за чемпионство в Англии, Довбик выложился на 100 процентов за “Жирону”. Вот на сборную их и не хватило», — заявил Рианчо.

Испанец добавил, что украинцам на Евро не повезло. «Конечно, Украина была командой для плей-офф. Но тут уникальная ситуация. Пропустили бы в матче с Румынией поменьше, все бы сложилось иначе», — заявил Рианчо.