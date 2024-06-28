Кастань: Бельгия знает, как доставить проблемы сборной Франции, у нас есть Де Брейне и Лукаку

«Я не скажу, что это будет реванш [полуфинала ЧМ-2018]. Но это будет хороший матч. Наша команда любит такие игры. Нам нужно будет подготовиться к определенным моментам, таким, как скорости французов, но мы знаем, как можно будет доставить им проблемы. Потому что они оставляют свободные зоны, а у нас есть Кевин Де Брейне с Ромелу Лукаку на острие, которые могут им навредить», — приводит слова Кастаня RTBF.