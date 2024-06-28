Кастань: Бельгия знает, как доставить проблемы сборной Франции, у нас есть Де Брейне и Лукаку
Защитник «Фулхэма» и сборной Бельгии Тимоти Кастань поделился ожиданиями от предстоящего матча с Францией в ⅛ финала Евро-2024.
Защитник «Фулхэма» и сборной Бельгии Тимоти Кастань поделился ожиданиями от предстоящего матча с Францией в ⅛ финала Евро-2024.
«Я не скажу, что это будет реванш [полуфинала ЧМ-2018]. Но это будет хороший матч. Наша команда любит такие игры. Нам нужно будет подготовиться к определенным моментам, таким, как скорости французов, но мы знаем, как можно будет доставить им проблемы. Потому что они оставляют свободные зоны, а у нас есть Кевин Де Брейне с Ромелу Лукаку на острие, которые могут им навредить», — приводит слова Кастаня RTBF.
Матч между Францией и Бельгией состоится в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.