В Сербии раскритиковали сборную за выбор авиакомпании перед Евро
Председатель парламента Сербии Ана Брнабич раскритиковала сборную за полет на чемпионат Европы на самолете хорватский авиалиний.
Председатель парламента Сербии Ана Брнабич раскритиковала сборную за полет на чемпионат Европы на самолете хорватский авиалиний.
«Могу предположить, что об этом не говорили, чтобы не беспокоить сборную Сербии, пока футболисты играют и борются за Сербию. Но это правда, все так и произошло. Обидно. Президент Вучич, я бы сказал, был в отчаянии и очень зол по этому поводу. Я ожидаю, что будут установлены виновные и будет понятно, почему это произошло.
У нас есть своя авиакомпания, и когда президент Сербии отправляется в длительные поездки, например, в Китай, он всегда летает именно ей. Потому что мы гордимся тем, что приземляемся в самолете с нашим флагом», — приводит слова Брнабич Mondo.rs.
Вице-президент Футбольного союза Сербии Бранислав Недимович и генеральный секретарь союза Йован Шурбатович подали в отставку после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы.
«Нет, поверьте, никто не знал, даже я, никто из севших в самолет не мог догадаться. Я не виню начальника команды. Была нанята немецкая компания, которая прислала самолет, имеющий маркировку где-то снаружи. Повторяю, изнутри этого не было видно. Когда что-то в системе дает сбой, у меня нет проблем как у генерального секретаря взять на себя ответственность. Такие вещи случаются, они происходили, было ли это политической провокацией, не знаю. Но это определенно скандал», — сказал Шурбатович.
Сборная Сербии заняла последнее место в группе C, набрав два очка, и не смогла выйти в плей-офф турнира. Команду Драгана Стойковича обошли сборные Англии, Дании и Словении.