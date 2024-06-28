В Сербии раскритиковали сборную за выбор авиакомпании перед Евро

«Могу предположить, что об этом не говорили, чтобы не беспокоить сборную Сербии, пока футболисты играют и борются за Сербию. Но это правда, все так и произошло. Обидно. Президент Вучич, я бы сказал, был в отчаянии и очень зол по этому поводу. Я ожидаю, что будут установлены виновные и будет понятно, почему это произошло.



У нас есть своя авиакомпания, и когда президент Сербии отправляется в длительные поездки, например, в Китай, он всегда летает именно ей. Потому что мы гордимся тем, что приземляемся в самолете с нашим флагом», — приводит слова Брнабич Mondo.rs.