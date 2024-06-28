Сербский защитник «Зенита» Эракович опубликовал пост после вылета сборной с Евро-2024

«У кого нет стыда, тот не беспокоится о позоре», — написал Эракович в одной из соцсетей на следующий день после вылета сборной Сербии с Евро-2024.

В Сербии по поводу высказывания защитника «Зенита» разгорелась настоящая дискуссия. Эта публикация спровоцировала комментарии о том, связан ли этот пост с непопаданием игрока в сборную Сербии и ее выступлением на чемпионате Европы. Эракович не попал в окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024, хотя был в расширенном списке национальной команды.

С 2022 года Эракович провел восемь матчей за сборную Сербии и забил один гол в товарищеском матче.

Летом 2023 года Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды». Соглашение с игроком рассчитано на четыре года с возможностью продления на сезон. В составе сине-бело-голубых Эракович провел 37 матчей и сделал три результативные передачи.