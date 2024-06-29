Германия — Дания — повторение легендарного финала Евро. Тогда скандинавы сенсационно победили благодаря странному правилу

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
19:00ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
22:00ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
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Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Германия — Дания — повторение легендарного финала Евро. Тогда скандинавы сенсационно победили благодаря странному правилу

После того турнира лазейку прикрыли.

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Источник: Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images

Случайное участие в турнире

Сборная Дании — команда, которая умеет преподносить сюрпризы. Например, на прошлом Евро датчане сенсационно прошли в полуфинал. Да, жутко повезло с сеткой — в ⅛ попался Уэльс, в четвертьфинале — Чехия, а настоящая топ-команда — Англия — встретилась только в полуфинале. Многие поспорят, что Дании было вполне по силам пройти англичан, просто немного не повезло.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 29.06.2024, 22:00

Германия-Дания-

На Евро-2020 датчане вообще-то поначалу разочаровывали — проиграли финнам, уступили бельгийцам, зато в последнем туре разобрали сборную России со счетом 4:1 и запрыгнули сразу на второе место в группе. Повезло так повезло!

На Евро-1992 датчане преподнесли еще больший сюрприз — взяли титул. При этом их вообще не должно было быть на турнире — вместо скандинавов должна была участвовать сборная Югославии, но страну охватила гражданская война и УЕФА отстранил ее от участия в Евро.

Тут подвернулась Дания, занявшая в квалификации второе место. Команда была далеко не самой сильной — из супертоповых игроков, которых помнят и любят и по сей день, были разве что Петер Шмейхель и братья Лаудрупы. И то в начале квалификации в команде был жуткий конфликт — после неудачного старта сборную покинули и Микаэль, и Бриан Лаудруп, а вместе с ними полузащитник «Ливерпуля» Ян Мельбю.

Тренер сборной Рихард Меллер-Нильсен позже рассказывал, что узнал об участии в Евро-92 всего за 11 дней до турнира. В это время он вообще-то планировал сделать ремонт на кухне, но из-за таких неожиданных обстоятельств пришлось нанять рабочих.

Ходят байки, что практически все футболисты сборной Дании тогда уже разъехались по пляжам Европы и вовсю отдыхали. Петер Шмейхель позже в интервью рассказывал, что футболисты в принципе были готовы, просто уже успели растерять игровую форму и надо было очень быстро ее набирать.

Были и другие проблемы — например, у главного нападающего сборной Вильфорта болела раком дочь, и он согласился приехать в расположение команды только потому, что ей стало лучше.

Источник: Bernd Weissbrod/picture alliance via Getty Images

Победа, в которую трудно поверить

Дания попала в группу с Англией, Францией и хозяйкой турнира Швецией. Начало группового этапа ознаменовалось полным провалом — датчане удержали сухую ничью с англичанами, а затем уступили шведам. После матча с Францией сборная по всем прогнозам должна была крупно проиграть и вернуться в отпуск. Но произошло чудо.

Сборная Дании сенсационно обыграла французов, заработала два очка и заняла второе место в группе. Первое взяли шведы, а Англия и Франция, не одержав ни одной победы, уехали домой. Шок!

Нападающий Вильфорт на матч с французами не вышел — он был в больнице со своей дочерью. Когда стало известно, что Дания все-таки сыграет в полуфинале, дочь уговорила его вернуться в команду.

В ½ датчане попали на победителей второй группы — Нидерланды. Казалось, что тут сказка и закончится — против скромной Дании вышли действующие чемпионы Европы. Но не тут-то было: матч выдался зрелищным и с кучей моментов, но повезло больше датчанам, хоть и казалось, что они на грани вылета: голландец Райкард сравнял счет за четыре минуты до финального свистка. В дополнительное время победителя не выявили, поэтому сборные отправились бить пенальти.

И здесь голландцы на бумаге должны были быть сильнее, но датчане не промахнулись ни разу, а вот Нидерланды подвел Марко ван Бастен, герой финала-1988 (это он забил в ворота СССР тот самый чудо-гол после передачи через все поле). 5−4 по пенальти — Дания в финале.

В котором датчан поджидали немцы, не без труда обыгравшие в полуфинале шведов. Сборная Германии (это был первый турнир команды после объединения страны) жутко давила, но Дании снова повезло: быстрый гол дальним ударом забил Йенсен, а потом работал Шмейхель, вытаскивая мертвые мячи. Опасно бил Клинсманн, один на один выходил Ройтер, но вратарь «МЮ» потащил все и не дал немцам отличиться.

Источник: Simon Bruty/Allsport/Getty Images

В конце второго тайма Германию прибил Вильфорт, забив второй мяч и заработав для Дании титул чемпионов Европы. На самом деле, Дании не просто повезло — футболисты просто по полной использовали одну хитрость, которую после этого турнира оперативно прикрыли.

В это трудно поверить, но в 1992 году вратари еще могли брать мяч в руки после паса от своего защитника. Да, все верно — можно было бесконечно пасовать назад голкиперу, тот мог играть руками, отдавать защитнику, снова получать пас, и так, пока не надоест. Конечно, немцев это жутко выводило из себя, но они ничего не могли с этим поделать.

Источник: Mark Leech/Offside via Getty Images

После финала Евро-1992 и триумфа датчан УЕФА изменил правила и, можно сказать, обязал всех вратарей учиться играть ногами. Ну или хотя бы тренировать мощные удары от ворот, потому что теперь брать мяч в руки после паса назад было нельзя. Надо сказать, что уже в сезоне-1992/93 многие вратари в топ-лигах пострадали от этого нововведения — пришлось полностью менять свой стиль игры.

Конечно, это — не единственная причина, по которой Дания победила, ведь такой прием никто не запрещал использовать и другим сборным. Шмейхель в 2015 году говорил, что они взяли трофей, потому что поверили, что ничем не хуже других сборных. В принципе, так и оказалось — несмотря на громкие скандалы и непопулярность тренера, датчане играли слаженно, дисциплинированно и действительно заслужили эту победу.

Источник: Alessandro Sabattini/Getty Images

Датчане стали чемпионами Европы, но у себя дома тренер Меллер-Нильсен не получил признания. Многие говорили, что сборная стала чемпионом не благодаря, а вопреки его навыкам, называли дилетантом. Его даже не признали тренером года в Дании — к счастью, звание «Тренер года» ему подарил журнал World Soccer.

История заканчивается грустно — для героя сборной Вильфорта радость от победы сменилась неизмеримой болью — его дочь не смогла оправиться от болезни. А Меллер-Нильсен после работы со сборной Дании больше не получил ни одного топ-назначения: потренировал Финляндию и Израиль, недолго поработал в датском «Колдинге». Он умер в 2014 году после продолжительной болезни, и, можно сказать, только тогда к нему пришло признание соотечественников — в Дании сняли успешный документальный фильм по мотивам той большой победы.

Автор: Даниил Матвеев

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