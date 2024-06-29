Камавинга сообщил, что его радует в сборной Бельгии

«Я не знаю, была ли у него ссора с тренером. Однако тот факт, что он не играет, приятен для сборной Франции, ведь он останавливает все удары, поскольку очень хороший вратарь. Писал ли я Куртуа? Мы не переписывались. Сначала я напишу Эдену Азару, а затем Тибо», — сказал Камавинга.