Камавинга сообщил, что его радует в сборной Бельгии
Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга высказался об отсутствии вратаря Тибо Куртуа в составе сборной Бельгии на Евро-2024. Об этом сообщает RMC Sport.
Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга высказался об отсутствии вратаря Тибо Куртуа в составе сборной Бельгии на Евро-2024. Об этом сообщает RMC Sport.
Камавинга и Куртуа вместе выступают за мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что Куртуа не попал в заявку сборной Бельгии на Евро-2024 из-за конфликта с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.
«Я не знаю, была ли у него ссора с тренером. Однако тот факт, что он не играет, приятен для сборной Франции, ведь он останавливает все удары, поскольку очень хороший вратарь. Писал ли я Куртуа? Мы не переписывались. Сначала я напишу Эдену Азару, а затем Тибо», — сказал Камавинга.
Место Куртуа в национальной команде занял вратарь «Вольфсбурга» Кун Кастелс.
В ⅛ финала Евро-2024 сборная Франции в Дюссельдорфе сыграет с командой Бельгии. Встреча состоится в понедельник, 1 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.