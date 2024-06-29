Германия и Дания объявили составы на матч плей-офф Евро-2024

Встреча пройдет в субботу в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.
Полностью стартовый состав немецкой сборной, опубликованный на официальном сайте УЕФА, выглядит так: Мануэль Нойер (вратарь, «Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Давид Раум («Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Роберт Андрих («Байер»), Тони Кроос («Реал», Испания), Илкай Гюндоган (капитан, «Барселона», Испания), Джамал Мусиала («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Кай Хаверц («Арсенал», Англия).
Сане и Раум все три матча групповой стадии Евро начинали на скамейке запасных.
У датчан с первых минут на поле выйдут Каспер Шмейхель (вратарь, капитан, «Андерлехт», Бельгия), Йоахим Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Янник Вестергор («Лестер», Англия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Йоаким Меле («Вольфсбург», Германия), Александер Ба («Бенфика», Португалия), Томас Дилейни («Андерлехт», Бельгия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм», Англия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Андреас Сков Ольсен («Брюгге», Бельгия), Расмус Хёйлунд («Манчестер Юнайтед», Англия).