Победитель Евро вылетает в ⅛ финала на третьем турнире подряд

Действующий чемпион Европы в третий раз подряд вылетает с Евро после первой стадии плей-офф, не сумев при этом отличиться забитым мячом. На Евро-2016 сборная Испании в ⅛ финала уступила Италии (0:2), а на Евро-2020 сборная Португалия на этой же стадии вылетела от Бельгии (0:1).