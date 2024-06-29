Победитель Евро вылетает в ⅛ финала на третьем турнире подряд
Сборная Италии не сумела защитить титул чемпионов Европы, уступив в матче ⅛ финала Евро-2024 команде Швейцарии (0:2). Об этом сообщает Squawka.
Сборная Италии не сумела защитить титул чемпионов Европы, уступив в матче ⅛ финала Евро-2024 команде Швейцарии (0:2). Об этом сообщает Squawka.
Действующий чемпион Европы в третий раз подряд вылетает с Евро после первой стадии плей-офф, не сумев при этом отличиться забитым мячом. На Евро-2016 сборная Испании в ⅛ финала уступила Италии (0:2), а на Евро-2020 сборная Португалия на этой же стадии вылетела от Бельгии (0:1).
Сборная Испании остается единственной сборной, которой удалось защитить титул чемпионов Европы (2008, 2012).
В ¼ финала сборная Швейцарии в Дюссельдорфе сыграет с победителем матча Англия — Словакия. Встреча пройдет в субботу, 6 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.