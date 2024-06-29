Доннарумма прокомментировал вылет сборной Италии с Евро-2024
Вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение национальной команды от Швейцарии (0:2) в матче ⅛ финала Евро-2024. Об этом сообщает TMW.
Вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение национальной команды от Швейцарии (0:2) в матче ⅛ финала Евро-2024. Об этом сообщает TMW.
В этом матче Доннарумма отразил два удара по своим воротам и пропустил два гола.
«Больно вылетать так, мы просим прощения у каждого. Сегодня мы разочаровали, они заслужили победу. Нам было трудно весь матч, в первом тайме мы теряли слишком много мячей, оставляли им очень много пространства. Это было тяжело, очень тяжелый матч, трудно будет переварить его.
Нам не хватило всего в этой игре, в том числе и качества, в первом тайме мы играли очень плохо, они постоянно владели мячом. Мы должны были начать хорошо второй тайм, но сразу же пропустили. Нужно это принять, мы разочаровали», — сказал Доннарумма.
Сборная Италии впервые с 2004 года не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.
В ¼ финала Евро-2024 сборная Швейцарии в Дюссельдорфе сыграет с победителем матча Англия — Словакия. Встреча пройдет в субботу, 6 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.