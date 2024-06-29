Доннарумма прокомментировал вылет сборной Италии с Евро-2024

«Больно вылетать так, мы просим прощения у каждого. Сегодня мы разочаровали, они заслужили победу. Нам было трудно весь матч, в первом тайме мы теряли слишком много мячей, оставляли им очень много пространства. Это было тяжело, очень тяжелый матч, трудно будет переварить его.



Нам не хватило всего в этой игре, в том числе и качества, в первом тайме мы играли очень плохо, они постоянно владели мячом. Мы должны были начать хорошо второй тайм, но сразу же пропустили. Нужно это принять, мы разочаровали», — сказал Доннарумма.