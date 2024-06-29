Варгас объяснил, за счёт чего Швейцария обыграла Италию в ⅛ финала Евро-2024
Футболист сборной Швейцарии Рубен Варгас прокомментировал победу своей команды в матче ⅛ финала Евро-2024 с Италией (2:0).
Футболист сборной Швейцарии Рубен Варгас прокомментировал победу своей команды в матче ⅛ финала Евро-2024 с Италией (2:0).
«Мы доставили им проблемы, потому что были агрессивны с первых секунд. Мы выиграли все единоборства, в которых шансы были 50% на 50%. А ещё мы не давали им продохнуть.
Мой гол? Перед вторым таймом Гранит Джака сказал мне: “Пожалуйста, забей гол”. Через несколько мгновений мяч оказался у меня в ногах, я сделал то, что сказал Гранит, и забил!» — приводит слова Варгаса официальный сайт УЕФА.
29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч ⅛ финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии, которая вышла в четвертьфинал турнира.