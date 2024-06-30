Рюдигер признан лучшим игроком матча Германия — Дания
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер признан лучшим игроком матча ⅛ финала Евро-2024 против Дании (2:0).
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер признан лучшим игроком матча ⅛ финала Евро-2024 против Дании (2:0).
31-летний футболист провел на поле все 90 минут, сделал 55 точных передач из 63, а также совершил 12 защитных действий, в том числе два успешных отбора. Это первая подобная награда в карьере Рюдигера.
В ¼ финала Евро-2024 сборная Германии в Штутгарте сыграет с победителем матча Испания — Грузия. Встреча пройдет в пятницу, 5 июля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.