«Устал от этих нелепых правил». Тренер сборной Дании — о судействе в матче с Германией

«Прежде всего я хотел бы поздравить Германию с этой победой. Мы находились под давлением первые 15 минут, это было чистое выживание. После этого игра была равной — всё определили два решения VAR. У меня есть фотография, офсайд был на один сантиметр. С точки зрения данных это не имеет смысла, мы не должны так использовать VAR. Через несколько минут был назначен пенальти, я так устал от этих нелепых правил игры рукой. Мы не можем требовать, чтобы наши защитники так бежали, это неестественно. Он подпрыгнул и был сбит с одного метра. Я редко говорю об этих решениях, но это было очень важно для этой игры», — приводит слова Юльманна Mirror.