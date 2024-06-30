Спаллетти продолжит работу в сборной Италии по футболу до чемпионата мира 2026 года

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
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23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаНе начался
19:00АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
22:00ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39Германия
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40Швейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Швейцария
35
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Хорватия
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Албания
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Группа C
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Англия
35
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Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
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Группа E
1
Румыния
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Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
14:38 (мск), источник: ТАСС

Спаллетти продолжит работу в сборной Италии по футболу до чемпионата мира 2026 года

В субботу итальянцы проиграли швейцарцам в финала чемпионата Европы.

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Источник: Reuters

РИМ, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти продолжит руководить командой до чемпионата мира 2026 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава Федерации футбола Италии Габриэль Гравина.

29 июня сборная Италии проиграла команде Швейцарии в матче ⅛ финала чемпионата Европы (0:2) и не сумела защитить чемпионский титул.

«Я не могу вернуться назад, я пытаюсь заставить себя смотреть только вперед, — сказал Спаллетти. — Понятно, что я сделал что-то не так, пытаясь омолодить команду. Но поскольку я остаюсь здесь, я буду продолжать свою работу».

Гравина отметил, что главной целью команды после приглашения Спаллетти изначально был чемпионат мира 2026 года. «Спалетти пользуется нашим доверим, когда мы говорили с ним, мы нацелились на 2026 год. Мы можем выдвигать наши ожидания, но всегда должны иметь дело с реальностью, никто не может гарантировать результат. Мы не можем сдаваться, мы должны восстановить способность повышать уровень и раскрывать лучшее в этих ребятах. Это катастрофа, если мы не отберемся на следующий чемпионат мира», — заявил функционер.

Сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира, оба раза уступив в стыковых матчах. На мировое первенство 2018 года итальянцев не пустила команда Швеции, на турнир в 2022 году — команда Северной Македонии.

Спаллетти 65 лет, с 2021 по 2023 год он возглавлял «Наполи», с которым в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии. Команда одержала победу в национальном первенстве впервые за 33 года. Ранее Спаллетти тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону», «Интер» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны.

Швейцария
2:0
Первый тайм: 1:0
Италия
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Испания
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СССР
3
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Венгрия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
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Дания
Дания
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Англия
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Германия
Германия
2
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Чехия
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Англия
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