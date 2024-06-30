Спаллетти продолжит работу в сборной Италии по футболу до чемпионата мира 2026 года
В субботу итальянцы проиграли швейцарцам в финала чемпионата Европы.
В субботу итальянцы проиграли швейцарцам в финала чемпионата Европы.
РИМ, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти продолжит руководить командой до чемпионата мира 2026 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава Федерации футбола Италии Габриэль Гравина.
29 июня сборная Италии проиграла команде Швейцарии в матче ⅛ финала чемпионата Европы (0:2) и не сумела защитить чемпионский титул.
«Я не могу вернуться назад, я пытаюсь заставить себя смотреть только вперед, — сказал Спаллетти. — Понятно, что я сделал что-то не так, пытаясь омолодить команду. Но поскольку я остаюсь здесь, я буду продолжать свою работу».
Гравина отметил, что главной целью команды после приглашения Спаллетти изначально был чемпионат мира 2026 года. «Спалетти пользуется нашим доверим, когда мы говорили с ним, мы нацелились на 2026 год. Мы можем выдвигать наши ожидания, но всегда должны иметь дело с реальностью, никто не может гарантировать результат. Мы не можем сдаваться, мы должны восстановить способность повышать уровень и раскрывать лучшее в этих ребятах. Это катастрофа, если мы не отберемся на следующий чемпионат мира», — заявил функционер.
Сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира, оба раза уступив в стыковых матчах. На мировое первенство 2018 года итальянцев не пустила команда Швеции, на турнир в 2022 году — команда Северной Македонии.
Спаллетти 65 лет, с 2021 по 2023 год он возглавлял «Наполи», с которым в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии. Команда одержала победу в национальном первенстве впервые за 33 года. Ранее Спаллетти тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону», «Интер» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны.