Спаллетти продолжит работу в сборной Италии по футболу до чемпионата мира 2026 года

РИМ, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти продолжит руководить командой до чемпионата мира 2026 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава Федерации футбола Италии Габриэль Гравина.

29 июня сборная Италии проиграла команде Швейцарии в матче ⅛ финала чемпионата Европы (0:2) и не сумела защитить чемпионский титул.

«Я не могу вернуться назад, я пытаюсь заставить себя смотреть только вперед, — сказал Спаллетти. — Понятно, что я сделал что-то не так, пытаясь омолодить команду. Но поскольку я остаюсь здесь, я буду продолжать свою работу».

Гравина отметил, что главной целью команды после приглашения Спаллетти изначально был чемпионат мира 2026 года. «Спалетти пользуется нашим доверим, когда мы говорили с ним, мы нацелились на 2026 год. Мы можем выдвигать наши ожидания, но всегда должны иметь дело с реальностью, никто не может гарантировать результат. Мы не можем сдаваться, мы должны восстановить способность повышать уровень и раскрывать лучшее в этих ребятах. Это катастрофа, если мы не отберемся на следующий чемпионат мира», — заявил функционер.

Сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира, оба раза уступив в стыковых матчах. На мировое первенство 2018 года итальянцев не пустила команда Швеции, на турнир в 2022 году — команда Северной Македонии.