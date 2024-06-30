Беллингем спас Англию от исторического позора ударом через себя. «Три льва» чуть не вылетели с Евро

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Матч Англии и Словакии должен был стать самым скучным на стадии ⅛ финала этого Евро. Забить всего два гола за три матча с атакой Фоден — Беллингем — Сака — Кейн (причем командам на порядок ниже уровнем) — это, конечно, позор. Но обескураживающий финал прошлого розыгрыша (англичане тогда уступили итальянцам в серии пенальти) заставляет Гарета Саутгейта воспринимать турнирную сетку как минное поле.

Сетка эта максимально легкая, но «Три льва» не собираются из-за этого раскрываться. По сравнению с предыдущими встречами тренер внес всего одно изменение — поставил в пару к Райсу молодого Майну, который здорово вышел в матче последнего тура со Словенией.

Словакия на этом Евро тоже показала не самый красивый прагматизм, в последнем туре сгоняв скандинавскую ничью с Румынией, которая позволяла выйти в плей-офф обеим командам. Как бы то ни было, это уже большой успех для команды, в которой почти нет футболистов высокого класса, а в основе играют 37-летние Пекарик и Куцка.

Но если кто-то ожидал, что словаки весь матч будут отбиваться, значит, он не знал, какую игру ставит команде Франческо Кальцона. Несмотря на скудность качественных исполнителей в атаке, Словакия со всеми старается играть первым номером. И Англия как будто этого не знала — на привычный ватокат между вратарем и центральными защитниками словаки отвечали острыми выпадами. Уже на 5-й минуте Гараслин разогнал атаку, а Ханцко покатил на дальнюю штангу, куда чуть-чуть не успел Шранц. На 12-й Гараслин снова прорвался в штрафную и создал опасный момент. Англичане же за первые 17 минут отметились лишь тем, что получили три желтые карточки.

Ну, а затем случился ожидаемый по такой игре шок — Словакия все же забила. Стрелец упустил возможность покатить налево, но этого же ожидала и оборона «Трех львов» — и вместо читающегося паса словацкий форвард сделал умную проникающую передачу на партнера Ивана Шранца, который расстрелял Пикфорда в упор. Есть третий гол на турнире — теперь словацкий форвард и грузин Жорж Микаутадзе — лучшие бомбардиры этого Евро.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249259&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно, но сенсационный счет на табло почти не изменил картину игры. Словаки начали играть чуть ниже, а англичане никак не могли и как будто не понимали, как превратить преимущество во владении мячом в игровой перевес. Лишь под конец тайма футболисты в белом стали чаще подавать мяч в штрафную, но соперник без паники отбивался. Как взломать оборону другим способом англичане не понимали. И это смотрелось очень убого — если в предыдущих матчах «Три льва» всегда играли по устраивавшему их счету, то сейчас ничего не могли придумать, когда нужно было отыгрываться.

Сразу после перерыва Англия начала набирать обороты. И даже забила! Но судья определил положение вне игры у заносившего мяч в пустые ворота Фодена. Словаки ответили опаснейшим ударом по пустым воротам после ошибки Пикфорда, но Стрелец с центра поля совсем чуть-чуть не попал в створ.

Потом Саутгейту пришлось вносить изменения в состав — Триппьер получил травму, и Гарет пошел на смелый ход, переместив Букайо Сака с позиции правого вингера на левый край обороны. Его место занял Коул Палмер.

Но удача никак не поворачивалась к англичанам лицом. Сначала Кейн не смог попасть по воротам с линии вратарской, затем Харри не подстроился под отскок после удара Райса и попадания в штангу. Повезло англичанам лишь в самой концовке — на 95-й минуте после очередного вбрасывания аута Гехи сбросил мяч в центр штрафной, и Джуд Беллингем, весь матч находившийся в тени, стал национальным героем. Фантастический удар через себя спас Англию от исторического позора и позволил перевести игру в овертайм. Первый удар в створ оказался спасительным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249260&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Словаки определенно к тому моменту поплыли — сил на атаки и игру первым номером уже не оставалось, отбиться бы! Но не прошло и минуты дополнительного времени, как Кейн вывел свою команду вперед, подкараулив скидку в убойной зоне.

Поведя в счете, Англия включила привычный скучный режим — почти не атаковала сама, но и сопернику почти не давала создавать моменты. В концовке первого дополнительного тайма Пекарик чуть не внес мяч в ворота, но не попал в створ. Было очевидно, что команда Саутгейта ведет игру к нужному результату, но нервничать все равно приходилось.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249261&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором дополнительном тайме англичане всей командой отошли на свою половину поля и отдали инициативу сопернику. Но Словакия была уже на холостых оборотах — пару полумоментов создали, но не более того. 2:1 — Англия вымучивает свою победу и проходит в четвертьфинал, где сыграет с Швейцарией.