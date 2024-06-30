Шкриньяр: Мы были готовы переписать историю Словакии, но все пошло иначе
Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр подвел итоги матча ⅛ финала Евро-2024 против команды Англии (1:2, д.в.). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр подвел итоги матча ⅛ финала Евро-2024 против команды Англии (1:2, д.в.). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Словаки лидировали на протяжении большей части матча после гола Ивана Шранца на 25-й минуте. На пятой добавленной минуте англичане сумели сравнять счет благодаря Джуду Беллингему, который забил ударом через себя. На первой минуте дополнительного времени победу англичанам принес гол Харри Кейна.
«Трудно подобрать слова, нам всем очень грустно. Мы были так близки к выходу в следующий раунд. Если мы продолжим играть за Словакию таким образом, у нас, вероятно, впереди будет ещё больше приятных моментов. Англия обладает высоким мастерством, они давили на нас, а затем неожиданно забил гол Беллингем. Очень обидно, что мы пропустили на самой последней минуте. Мы были, наверное, в 30 секундах от победы.
Но я действительно горжусь всей командой. Это было потрясающее приключение, и я также хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы были готовы переписать историю Словакии, но, к сожалению, все пошло иначе. Но я надеюсь, что мы вернемся более сильными», — сказал Шкриньяр.
Сборная Словакии повторила свой лучший результат на Евро, выйдя в плей-офф чемпионата Европы. На Евро-2016 словаки в ⅛ финала уступили немцам (0:3).