Шкриньяр: Мы были готовы переписать историю Словакии, но все пошло иначе

«Трудно подобрать слова, нам всем очень грустно. Мы были так близки к выходу в следующий раунд. Если мы продолжим играть за Словакию таким образом, у нас, вероятно, впереди будет ещё больше приятных моментов. Англия обладает высоким мастерством, они давили на нас, а затем неожиданно забил гол Беллингем. Очень обидно, что мы пропустили на самой последней минуте. Мы были, наверное, в 30 секундах от победы.



Но я действительно горжусь всей командой. Это было потрясающее приключение, и я также хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы были готовы переписать историю Словакии, но, к сожалению, все пошло иначе. Но я надеюсь, что мы вернемся более сильными», — сказал Шкриньяр.