Испания разгромила Грузию и вышла в ¼ финала Евро-2024

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Встреча проходила в Кельне. Испанцы ожидаемо забрали себе контроль над мячом и сумели создать несколько моментов у ворот Георгия Мамардашвили, но первыми счет в матче открыли грузины. На 18-й минуте Жорж Микаутадзе отправил в забег по правому флангу Отара Какабадзе, который сделал подачу в штрафную на забегающего в штрафную Хвичу Кварацхелию. Путь к мячу Хвиче преградил Робен Ле Норман, от тела которого мяч отскочил в испанские ворота. Таким образом, Ле Норман стал первым игроком, который сумел забить гол в ворота сборной Испании на Евро-2024.

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После пропущенного мяча испанцы усилили давление на грузинские ворота, но Мамардашвили тащил все, что летело в створ ворот. На 39-й минуте Испания сумела сравнять счет — Нико Уильямс выкатил мяч под удар для Родри, который с линии штрафной бильярдным ударом отправил мяч в левый от вратаря угол. VAR проверял гол на предмет офсайда, но в итоге гол был засчитан.

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После перерыва испанцы вышли вперед — на 51-й минуте Ламин Ямаль вырезал подачу на дальнюю штангу, где грузинские защитники упустили Фабиана Руиса, который ударом головой в упор поразил ворота Мамардашвили. На 75-й минуте Уильямс убежал в контратаку, ловко обошел в штрафной Георгия Гвелесиани и ударом с близкого расстояния под перекладину забил третий мяч. Четвертый мяч в ворота грузинской сборной на 83-й минуте оформил Дани Ольмо, благодаря чему и установил окончательный счет в матче.

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В общей сложности испанцы нанесли по воротам сборной Грузии рекордные 34 удара, 13 из которых пришлись в створ. Грузины за весь матч нанесли лишь четыре удара в сторону ворот Уная Симона, ни разу не попав в створ.

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Осенью команды Испании и Грузии встречались друг с другом в отборочном цикле Евро-2024. Тогда в Тбилиси испанцы одержали над грузинами еще более убедительную победу со счетом 7:1.

Сборная Испании в четвертый раз за последние пять чемпионатов Европы вышла в ¼ финала. В 2008 и 2012 году испанцы сумели стать чемпионами, а на Евро-2020 «красная фурия» дошла до полуфинала, где уступила итальянцам (1:1, 2:3 пен.).