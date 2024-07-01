Испания установила рекорд Евро-2024 по ударам в одном матче

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

Как сообщает сообщает Opta Sports, в общей сложности испанцы нанесли по воротам сборной Грузии рекордные 35 ударов, 13 из которых пришлись в створ. Это больше, чем любая другая команда на Евро-2024.

Данный результат также является лучшим на Евро для сборной Испании с момента подсчета подобной статистики, которая собирается с 1980 года.

Грузины за весь матч нанесли лишь четыре удара в сторону ворот Уная Симона, ни разу не попав в створ.

На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме в составе сборной Испании отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

Сборная Испании в четвертый раз за последние пять чемпионатов Европы вышла в ¼ финала. В 2008 и 2012 году испанцы сумели стать чемпионами, а на Евро-2020 «красная фурия» дошла до полуфинала, где уступила итальянцам (1:1, 2:3 пен.).