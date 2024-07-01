Источник: Беллингем не будет наказан за неприличный жест в матче со Словакией

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Джуд Беллингем спас свою команду от вылета с Евро-2024, сравняв счет в матче со сборной Словакии (2:1) на пятой добавленной ко второму тайму минуте. После гола десятый номер «трех львов» помахал руками в области паха. Некоторые сочли подобные действия Джуда неуважением по отношению к сопернику.

«Это был шуточный жест, направленный в адрес близких друзей, присутствовавших на матче. Не испытываю ничего, кроме уважения, к тому, как играла сборная Словакии», — заявил Беллингем в социальных сетях.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, УЕФА рассмотрит инциденты, которые произошли в матче между англичанами и словаками (2:1), однако Беллингем наказан не будет.