Источник: Беллингем не будет наказан за неприличный жест в матче со Словакией
Лидер сборной Англии Джуд Беллингем не понесет наказания за неприличный жест.
Лидер сборной Англии Джуд Беллингем не понесет наказания за неприличный жест.
Джуд Беллингем спас свою команду от вылета с Евро-2024, сравняв счет в матче со сборной Словакии (2:1) на пятой добавленной ко второму тайму минуте. После гола десятый номер «трех львов» помахал руками в области паха. Некоторые сочли подобные действия Джуда неуважением по отношению к сопернику.
«Это был шуточный жест, направленный в адрес близких друзей, присутствовавших на матче. Не испытываю ничего, кроме уважения, к тому, как играла сборная Словакии», — заявил Беллингем в социальных сетях.
Как сообщает журналист Мэтт Лоу, УЕФА рассмотрит инциденты, которые произошли в матче между англичанами и словаками (2:1), однако Беллингем наказан не будет.
6 июля в Дюссельдорфе подопечные Гарета Саутгейта в четвертьфинале Евро сыграют с командой Швейцарии, которой удалось выбить из турнира чемпионов последнего континентального первенства — сборную Италии.