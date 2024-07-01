Саутгейт — о матче со Словакией: Не был готов ехать домой

«Игра Словакии? Мы ничуть не удивились, у них хорошая команда, и их хорошо тренируют. Мы не очень здорово оборонялись во время пары длинных забросов, и нам было сложно пробиться через высокий прессинг. Им пришлось невероятно много работать, но мы знали, что один гол все изменит, и я всегда верил, что мы его забьем, может быть, не так поздно, но это был тот вечер, когда я не был готов ехать домой. Очевидно, игроки чувствовали то же самое», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.