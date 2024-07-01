Саутгейт — о матче со Словакией: Не был готов ехать домой
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру Словакии (2:1) в ⅛ финала Евро-2024.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал игру Словакии (2:1) в ⅛ финала Евро-2024.
«Игра Словакии? Мы ничуть не удивились, у них хорошая команда, и их хорошо тренируют. Мы не очень здорово оборонялись во время пары длинных забросов, и нам было сложно пробиться через высокий прессинг. Им пришлось невероятно много работать, но мы знали, что один гол все изменит, и я всегда верил, что мы его забьем, может быть, не так поздно, но это был тот вечер, когда я не был готов ехать домой. Очевидно, игроки чувствовали то же самое», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.
В матче ⅛ финала сборная Англии обыграла Словакию со счетом 2:1. Словаки лидировали на протяжении большей части встречи после гола Ивана Шранца на 25-й минуте. На пятой добавленной минуте англичане сумели сравнять счет благодаря Джуду Беллингему, который забил ударом через себя. На первой минуте дополнительного времени победу англичанам принес гол Харри Кейна.
В четвертьфинале Евро подопечные Гарета Саутгейта сыграют с командой Швейцарии, которой удалось выбить из турнира чемпионов последнего континентального первенства — сборную Италии. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе.