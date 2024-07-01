УЕФА открыл дело против Беллингема после матча со Словакией

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Беллингем сравнял счет на пятой добавленной минуте основного времени матча ⅛ финала Евро-2024 против Словакии (2:1, д.в.). После забитого мяча 21‑летний полузащитник приложил руку к паху и показал неприличный жест. В Интернете предполагают, что жест был адресован скамейке сборной Словакии. Сам футболист назвал свой жест шуткой и заявил, что адресовал его близким друзьям, находящимся на трибунах.

«Инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование в отношении потенциального нарушения основных правил достойного поведения игроком Английской футбольной ассоциации Джудом Беллингемом, которое предположительно произошло в ходе этого матча», — сказано в сообщении УЕФА.

По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, УЕФА вряд ли накажет Беллингема за этот жест, если игрок сможет объяснить свое поведение. Также, скорее всего, без наказания останется полузащитник сборной Англии Деклан Райс, назвавший главного тренера сборной Словакии Франческо Кальцону «ссыклом» и «лысым мудаком». Тем не менее сборная Англии будет оштрафована за поведение болельщиков.