Киммих: Германия хочет наконец обыграть Испанию

"Я бы сказал, что пока Испания была самой впечатляющей командой на Евро. Пока что они уверенно выиграли все свои матчи — это будет тяжелая игра для обеих команд. Это будет хороший матч, которого с нетерпением ждут все нейтральные болельщики. Легких игр не бывает, но если вы хотите выиграть турнир, нужно проходить Испанию. Эти игры высшего уровня — те, которые вы с нетерпением ждете. У них есть два хороших игрока на флангах. Нам нужно будет найти способы справиться с ними всей командой, и я уверен, что индивидуальных сражений тоже будет немало.