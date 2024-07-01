Франция с трудом обыграла Бельгию и вышла в ¼ финала Евро-2024
Сборная Франции одержала минимальную победу над командой Бельгии (1:0) в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу.
Сборная Франции одержала минимальную победу над командой Бельгии (1:0) в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Дюссельдорфе. Первый тайм прошел без явных голевых моментов. Французы владели территориальным преимуществом, но все их подходы оказались тщетными. Этому способствовали слаженные действия бельгийских защитников и расточительность французов, которые никак не могли попасть в створ ворот Куна Кастельса.
После перерыва рисунок игры кардинально не изменился. Французы стали наносить по воротам бельгийцев еще больше ударов, но все они летели мимо. В общей сложности «трехцветные» пробили по воротам соперника 20 раз и лишь два удара достигли створа. Второй в итоге и стал голевым — на 85-й минуте вышедший на замену Рандаль Коло Муани получил мяч в штрафной от Нголо Канте и сумел пробить по бельгийским воротам. Мяч с рикошетом от ноги Яна Вертонгена залетел в сетку. Очередной, девятый по счету автогол на Евро-2024. Финальный штурм ворот Марка Меньяна ни к чему не привел и счет так и остался неизменным.
Сборная Франции вышла в ¼ финала чемпионата Европы, где сыграет с победителем матча Португалия — Словения. Встреча пройдет в Гамбурге в пятницу, 5 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.