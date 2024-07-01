Франция с трудом обыграла Бельгию и вышла в ¼ финала Евро-2024

После перерыва рисунок игры кардинально не изменился. Французы стали наносить по воротам бельгийцев еще больше ударов, но все они летели мимо. В общей сложности «‎трехцветные» пробили по воротам ‎соперника 20 раз и лишь два удара достигли створа. Второй в итоге и стал голевым — на 85-й минуте вышедший на замену Рандаль Коло Муани получил мяч в штрафной от Нголо Канте и сумел пробить по бельгийским воротам. Мяч с рикошетом от ноги Яна Вертонгена залетел в сетку. Очередной, девятый по счету автогол на Евро-2024. Финальный штурм ворот Марка Меньяна ни к чему не привел и счет так и остался неизменным.