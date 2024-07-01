Стало известно, кто признан лучшим игроком матча Франция — Бельгия в ⅛ финала Евро-2024

В качестве главного арбитра встречи выступал Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Финальный счёт матча — 1:0 в пользу сборной Франции. Подопечные Дидье Дешама вышли в ¼ финала ЧЕ.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D. Бельгийская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в квартете E. Франция в ¼ финала встретится с победителем пары Португалия — Словения.