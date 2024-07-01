Тренер сборной Бельгии Тедеско прокомментировал вылет команды в ⅛ финала Евро-2024

"Прошло слишком мало времени после финального свистка. Мы пропустили автогол в самом конце, и сейчас сложно что-то анализировать. Разбирать итоги ЕВРО мы будем в следующие несколько недель. Кастеелс блестяще сыграл на этом турнире. Он выручал нас в матче с Украиной и не только. Его сейв означал, что мы имели возможность сыграть здесь, сегодня. Кастеелс блестящий вратарь, и пропущенный гол сегодня — не его вина.