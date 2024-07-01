41-летний Пепе стал самым возрастным участником плей-офф в истории ЧМ или Евро
Защитник сборной Португалии Пепе вышел в стартовом составе на матч ⅛ финала Евро-2024 против Словении.
Защитник сборной Португалии Пепе вышел в стартовом составе на матч ⅛ финала Евро-2024 против Словении.
Как сообщает Opta, в возрасте 41 года и 126 дней Пепе стал самым возрастным участником плей-офф крупного турнира (Евро или ЧМ).
Пепе превзошел достижение Питера Шилтона, который принял участие в матче на третье место на ЧМ-1990 в возрасте 40 лет и 292 дней.