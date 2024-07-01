Чалов: Болел за Грузию, но испанцы — главный фаворит Евро. Думаю, будут играть в финале точно
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов признался, что поддерживал на чемпионате Европы национальную команду Грузии.
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов признался, что поддерживал на чемпионате Европы национальную команду Грузии.
Накануне грузины завершили выступление на турнире, уступив в ⅛ финала Испании (1:4).
«Что касается матча Испания — Грузия, конечно, болел за Грузию. Они молодцы, очень хороший чемпионат провели. Но испанцы — главный фаворит этого турнира. Думаю, что будут играть в финале точно», — приводит слова Чалова «РБК Спорт».