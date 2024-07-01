Чалов: Болел за Грузию, но испанцы — главный фаворит Евро. Думаю, будут играть в финале точно

«Что касается матча Испания — Грузия, конечно, болел за Грузию. Они молодцы, очень хороший чемпионат провели. Но испанцы — главный фаворит этого турнира. Думаю, что будут играть в финале точно», — приводит слова Чалова «РБК Спорт».