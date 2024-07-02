Буффон может уйти из сборной Италии после провала на Евро-2024

Как сообщает Football Italia, Джанлуиджи Буффон встретится с руководителем итальянской федерации футбола, чтобы обсудить будущее в сборной. Ожидается, что после встречи Буффон может покинуть свой пост.

На проходящем в Германии чемпионате Европы сборная Италии вылетела на стадии ⅛ финала. Подопечные Лучано Спаллетти проиграли сборной Швейцарии со счетом 0:2. Таким образом, «Скуадра Адзурра» сложила полномочия чемпиона Европы.

46-летний Джанлуиджи Буффон стал главой делегации национальной сборной Италии в августе 2023 года. Эта должность оставалась вакантной после смерти Джанлуки Виалли.