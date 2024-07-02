Буффон может уйти из сборной Италии после провала на Евро-2024
Легендарный голкипер занимает пост главы делегации сборной Италии.
Легендарный голкипер занимает пост главы делегации сборной Италии.
Как сообщает Football Italia, Джанлуиджи Буффон встретится с руководителем итальянской федерации футбола, чтобы обсудить будущее в сборной. Ожидается, что после встречи Буффон может покинуть свой пост.
На проходящем в Германии чемпионате Европы сборная Италии вылетела на стадии ⅛ финала. Подопечные Лучано Спаллетти проиграли сборной Швейцарии со счетом 0:2. Таким образом, «Скуадра Адзурра» сложила полномочия чемпиона Европы.
46-летний Джанлуиджи Буффон стал главой делегации национальной сборной Италии в августе 2023 года. Эта должность оставалась вакантной после смерти Джанлуки Виалли.
Буффон — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, серебряный призер чемпионата Европы. Также вратарь 10 раз выигрывал чемпионат Италии вместе с туринским «Ювентусом», побеждал в чемпионате Франции во время недолгого пребывания в «ПСЖ», а в составе «Пармы» становился обладателем Кубка УЕФА и Кубка Италии.