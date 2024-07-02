Конор Макгрегор отреагировал на слезы Роналду на Евро-2024

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На 105-й минуте удар Роналду с одиннадцатиметровой отметки парировал вратарь словенской сборной Ян Облак. В перерыве между экстра-таймами Роналду заплакал, после чего игроки сборной Португалии принялись утешать своего капитана.

«Настоящая преданность родине! Криштиану, ты величайший футболист, украшавший эту землю! Храни тебе бог, брат. Прошлое — это слава! Настоящее — это история», — написал Макгрегор.

Роналду провел на Евро-2024 четыре матча, но до сих пор не сумел отметиться забитым мячом. На его счету одна голевая передача в матче группового этапа против Турции (3:0). 39-летний футболист проводит рекордный шестой чемпионат Европы.