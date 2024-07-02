Конор Макгрегор отреагировал на слезы Роналду на Евро-2024
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор отреагировал в соцсетях на слезы Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче со Словенией (0:0, 3:0 пен.).
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор отреагировал в соцсетях на слезы Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче со Словенией (0:0, 3:0 пен.).
На 105-й минуте удар Роналду с одиннадцатиметровой отметки парировал вратарь словенской сборной Ян Облак. В перерыве между экстра-таймами Роналду заплакал, после чего игроки сборной Португалии принялись утешать своего капитана.
«Настоящая преданность родине! Криштиану, ты величайший футболист, украшавший эту землю! Храни тебе бог, брат. Прошлое — это слава! Настоящее — это история», — написал Макгрегор.
Роналду провел на Евро-2024 четыре матча, но до сих пор не сумел отметиться забитым мячом. На его счету одна голевая передача в матче группового этапа против Турции (3:0). 39-летний футболист проводит рекордный шестой чемпионат Европы.
В ¼ финала сборная Португалии в Гамбурге сыграет с командой Франции. Встреча пройдет в Гамбурге в пятницу, 5 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.