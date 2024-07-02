Певец Эд Ширан выступил для сборной Англии перед ¼ финала Евро-2024
Популярный британский певец Эд Ширан выступил для футболистов и штаба сборной Англии перед матчем против Швейцарии в ¼ финала чемпионата Европы по футболу, сообщает ESPN.
Популярный британский певец Эд Ширан выступил для футболистов и штаба сборной Англии перед матчем против Швейцарии в ¼ финала чемпионата Европы по футболу, сообщает ESPN.
По данным источника, главный тренер англичан Гарет Саутгейт дал добро на концерт, так как хочет сочетать деловую и семейную атмосферу на базе национальной команды. На ЧМ-2022 для сборной Англии выступал другой популярный певец Робби Уильямс.
Матч ¼ финала Евро-2024 между Англией и Швейцарией состоится в субботу, 6 июля. Начало — в 19:00 (мск).