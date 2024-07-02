Мерих Демирал забил самый быстрый гол в истории плей-офф Евро

В матче ⅛ финала Евро-2024 против сборной Австрии Демирал воспользовался неразберихой в австрийской обороне после подачи углового и открыл счет на 57-й секунде встречи. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему сборной Польши Роберту Левандовски, который в четвертьфинале Евро-2016 забил в ворота Португалии (1:1, пен. 3:5) на 100-й секунде.

Мяч Демираля также стал вторым по скорости в истории чемпионатов Европы. На групповом этапе Евро-2024 нападающий сборной Албании Нэдим Байрами забил в ворота итальянцев (1:2) на 23-й секунде матча. До Евро-2024 рекорд по самому быстрому голу на чемпионатах Европы принадлежал российскому нападающему Дмитрию Кириченко, который на Евро-2004 забил в ворота Греции (2:1) на 68-й секунде встречи.

Кроме того, Турции теперь принадлежат рекорды по самому быстрому голу и в плей-офф Евро, и в плей-офф ЧМ. В матче за третье место на ЧМ-2002 Хакан Шюкюр забил в ворота Южной Кореи (3:2) уже на 11-й секунде.