Игорь Колыванов: Замечательный Евро, есть интриги и потрясающие матчи

«Замечательный Евро, есть интриги и потрясающие матчи». Игорь Колыванов назвал главных фаворитов чемпионата Европы | Источник: РИА "Новости"

"Этот Евро замечательный. Есть интриги и потрясающие матчи. Тот же матч Португалии и Словении получился неординарным, и таких много.

На Евро удивляют англичане. Они с не самой выразительной игрой прошли дальше. От Франции тоже ждали большего, но они мало забивают. Испанцы остаются испанцами и невероятно здорово играют. Германия играет достаточно уверенно.

Хуже ожиданий сыграли всего три команды. Это Сербия, Хорватия и Италия. От них ждали гораздо большего.

Получилась очень не сбалансированная сетка. Основные конкуренты сосредоточились в одной части, поэтому трудно что-то предположить. А с другой стороны сетки есть Англия и Нидерланды — они и будут претендентами на финал. Все ждут, что англичане начнут прибавлять. И болельщики, и руководство надеются на преображение команды.

Если говорить про фаворитов, то Испания и Германия неплохо выглядят. Они хорошо организованы и плюс у них качественный подбор игроков топового уровня. Но главный фаворит — Испания. Эта команда быстрая и техничная с хорошим подбором молодежи и футболистов, уже закрепившихся в основе. Сейчас они выглядят предпочтительнее остальных«, — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.