Гюндоган рассказал, что будет ключевым в матче с Испанией в ¼ финала чемпионата Европы
Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча ¼ финала чемпионата Европы с Испанией.
Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча ¼ финала чемпионата Европы с Испанией.
"Думаю, ключевым будет то, как мы или они справимся в те моменты, когда не будем владеть мячом. Кто не запаникует, сохранит спокойствие и будет спокойно ждать своей возможности, чтобы вернуть себе мяч и выжать из этого максимум.
Нет ни одной причины, почему мы не должны быть уверенными в себе. У нас отличная команда, у нас есть четкие планы и идеи, которые мы эффективно претворяем в жизнь на поле. Кроме того, наши связки внутри команды отлично налажены. На поле все замечательно понимают друг друга", — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.
Матч Испания — Германия состоится 5 июля. Начало — в 19:00 мск.