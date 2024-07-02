Гюндоган рассказал, что будет ключевым в матче с Испанией в ¼ финала чемпионата Европы

"Думаю, ключевым будет то, как мы или они справимся в те моменты, когда не будем владеть мячом. Кто не запаникует, сохранит спокойствие и будет спокойно ждать своей возможности, чтобы вернуть себе мяч и выжать из этого максимум.

Нет ни одной причины, почему мы не должны быть уверенными в себе. У нас отличная команда, у нас есть четкие планы и идеи, которые мы эффективно претворяем в жизнь на поле. Кроме того, наши связки внутри команды отлично налажены. На поле все замечательно понимают друг друга", — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.