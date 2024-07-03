Дубль Демирала вывел сборную Турции в ¼ финала Евро-2024

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Встреча проходила в Лейпциге. Уже на первой минуте команды обменялись опасными выпадами, но турки в своей атаке сумели заработать угловой. Арда Гюлер подал в штрафную, мяч заметался между защитниками сборной Австрии и едва не влетел в ворота, после чего на добивании оперативнее всех сработал Мерих Демирал. Счет был открыт уже на 57-й секунде, а гол Демирала стал самым быстрым в истории плей-офф Евро, и вторым по скорости забитым мячом в истории турнира.

После гола игра успокоилась — австрийцы больше атаковали, но турки умело сдерживали атаки соперника. Так продолжалось до перерыва, после которого австрийцы начали действовать на порядок острее. На 51-й минуте Штефан Пош вывел Марко Арнаутовича один на один с турецким вратарем, но Мерт Гонок своим телом сумел накрыть удар австрийского капитана.

Ответом на возросшую активность соперника стал второй гол Демирала на 59-й минуте. Гол был забит после подачи углового, но на этот раз защитник поразил австрийские ворота ударом головой. Демирал стал первым защитником с 1984 года, которому удалось оформить дубль в матче чемпионата Европы.

Австрийцы отыграли один мяч на 66-й минуте и вновь это произошло после углового. Марсель Забитцер исполнил подачу, Пош выиграл верховую борьбу и скинул мяч на набегающего Михаэля Грегорича, который расстрелял турецкие ворота. В заключительные десять минут игра полностью раскрылась и явные голевые моменты были у обеих команд, но счет не изменился только благодаря великолепной игре вратарей.

Сборная Турции вышла в ¼ финала чемпионата Европы впервые с 2008 года. Тогда турки сумели добраться до полуфинала, где в драматичном матче уступили сборной Германии (2:3). Австрийцы второй турнир подряд вылетают на стадии ⅛ финала.

После этой встречи определились все участники ¼ финала Евро-2024.

5 июля:

Испания — Германия, 19:00 мск;

Португалия — Франция, 22:00 мск.

6 июля:

Англия — Швейцария, 19:00 мск;

Нидерланды — Турция, 22:00 мск.